AA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekibi Altay ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek idmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.