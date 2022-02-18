Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve reaksiyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.