Sezona kötü bir başlangıç yapan ve zirvenin uzağında kalan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un geleceği tartışılmaya başlandı. Şu ana kadar oynanan 5 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, sadece 5 puan toplayabildi. Sezon başlamadan önce Abdullah Avcı ile bir araya gelen ve prensipte el sıkışan Trabzonspor yönetimi, ortaya çıkan kötü tablodan dolayı pişmanlık duyuyor. Eddie Newton’dan istediği verimi alamayan yönetim, Abdullah Avcı’yı göreve getirmek istiyor. Ligin 6. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor, zorlu maça Abdullah Avcı ile çıkıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

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