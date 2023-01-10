Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.