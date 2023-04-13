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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçına zor...

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın son durumu belli oldu. Abdülkadir Ömür'ün sol ayak parmağında çatlak, Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. İki yıldızın da Beşiktaş maçında forma giymesi zor...

Giriş: 13.04.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçına zor...
HABERTURK.COM

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu açıkladı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir"

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