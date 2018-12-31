Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 oyuncunun katılımıyla başlayacak kamp kadrosuna mevcut kadronun haricinde Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl dahil edilen isimler oldu.

Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onazi ve ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası'nda mücadele edecek Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra Olcay, Zeki ve Semih açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un Antalya'da gerçekleştireceği devre arası kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç, Oğuzhan Açıl."