Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi bitiyor

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Son olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda penaltılarda St.Gallen'e penaltılar sonunda elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile ipler kopma noktasına gelmişti.

Bordo-mavililerde alınan kötü sonuçlarla birlikte taraftar ve camiada duyulan rahatsızlık, Ertuğrul Doğan yönetimini de harekete geçirdi. HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun edindiği bilgilere göre; yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. Kısa zamanda Avcı'ya kararın tebliğ edileceği öğrenilirken, ilerleyen saatlerde kulüpten resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibinde yönetimin, Şenol Güneş ile görüşmeler yaptığı da gelen bilgiler arasında...