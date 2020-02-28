Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

