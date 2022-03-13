Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.