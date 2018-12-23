Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.



SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0 (24' Abdülkadir)

(İkinci yarı oynanıyor...)

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hosseini, Hüseyin, Novak, Kamil Ahmet, Onazi, Yusuf, Vahid, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Abdullah, Petrucci, Umar, Boldrin, Samudio, Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

YUSUF YAZICI KAPTAN

Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkıyor. Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için maç öncesi tüm tribünlerde pankart açıldı.

Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı büyük pankartta ise "Mekanın cennet olsun güzel insan seni unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporlu futbolcular da İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.

EVİNDE BİR KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadığı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0’lık sonuçla aldı.

4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.