Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı.

Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.