Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise salonda çalıştı.

Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.