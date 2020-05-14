Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.