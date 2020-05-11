Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı.

Bordo- mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.