Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.