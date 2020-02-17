Trabzonspor, borsada da kazandırmaya devam ediyor

AA

Süper Lig'de, Demir Grup Sivasspor'u yenerek bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 14 primle 5,31 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve bir maç eksiğine rağmen 44 puanla liderliğe yükseldi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in son 6 haftasındaki galibiyet serisi, borsada hisselerinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazanmasını sağladı.

Hafta sonu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında zirveye yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray hisseleri de şu dakikalarda yüzde 14,2 yükselişle 3,31 seviyesinden alıcı buluyor.

Süper Lig'de 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5 düşüşle 16,60 lira, 7'nci sıradaki Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 2,4 primle 2,95 lira seviyelerinde bulunuyor.