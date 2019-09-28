Ligde son üç maçtır kazanamayan bordo-mavililer, 6´ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes´in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge´nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki 11´ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Uğurcan- Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

SAKATLAR: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi

CEZALI: Yok