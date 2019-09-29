Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan iki ekipten Trabzonspor'un 6, Beşiktaş'ın ise 5 puanı bulunuyor. Tek galibiyeti olan Trabzonspor, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken Beşiktaş ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.