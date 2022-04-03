Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında 29. dakikada penaltı bekledi.

29. dakikada Michy Batshuayi, Tymoteusz Puchacz müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük oyunun devam etmesini istedi.

Beşiktaşlı oyuncular VAR incelemesi istese de devam kararı değişmedi.