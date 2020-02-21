Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

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