DHA

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçı ile son buldu. Antrenman sonrasında yardımcı antrenör Egemen Korkmaz´a da sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan bordo mavililerin golcü futbolcusu Andreas Cornelius, sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmada yer almadı. Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrı hisseden Cornelius'un, Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.