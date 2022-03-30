Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.