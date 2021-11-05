DHA

Süper Lig´de 11 maç sonunda 27 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor, 12´nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş´a konuk olacak. 2020-21 sezonunun 29´uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. 241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor´da kart cezalısı Edgar Ie´nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius´un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Koita ile Abdulkadir Parmak ise kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11´inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar´ın yerine Hüseyin´e, orta sahada Siopis´in yerine Bakasetas´a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlık yaşayan Gervinho´nun yerine Nwakaeme´ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny