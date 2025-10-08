Habertürk
        Trabzonspor Başkanı Doğan'ın şirketi vergi rekortmeni - İş-Yaşam Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Doğan'ın şirketi vergi rekortmeni

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi, Trabzon'un vergi rekortmeni oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:49
        Trabzonspor Başkanı Doğan'ın şirketi vergi rekortmeni
        Trabzon’da vergi rekortmenleri açıklandı. Açıklanan listeye göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi, Trabzon’un vergi rekortmeni oldu. Şirket, 146 milyon 205 bin 840 TL’lik tahakkuk eden vergi ile Trabzon vergi rekortmenleri sıralamasında ilk sırada yer aldı.

        Listenin ilk 10’u şu şekilde oldu:

        Trabzon vergi rekortmenleri sıralamasında 2. sırada ise tahakkuk eden 112 milyon 851 bin 283 TL vergi ile Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı.

        Doğsan Tıbbi Malzeme Sanayi Anonim Şirketi ise 5. sırada yer aldı.

        3. ve 4. sıradaki firmalar ise isimlerini açıklamak istemedi.

        Sıralamanın ilk 10’u ise şu şekilde tamamlandı:

        6. sıradaki şirket ismini açıklamak istemedi.

        7. sıradaki Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Anonim Şirketi,

        8. sıradaki Sabırlar Fındık İhracat Limited Şirketi,

        9. sıradaki firma da isminin açıklanmasını istemedi,

        10. sıradaki ise Şentürk İnşaat Ticaret Limited Şirketi oldu.

        Trabzonspor da rekortmenler sıralamasında

        Trabzonspor, 17 milyon 860 bin TL'lik tahakkuk eden vergi ile Trabzon’un vergi rekortmenleri sıralamasında 15. sırada yer alması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

        Oltan Enerji

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği Oltan Enerji, 1984 yılında fındık sektöründe küçük bir işletme olarak başladığı yolculuğunu sürdürüyor. Şirket, 2018 yılında Çorum Mecitözü İlçesi’nde 5 MW’lık biyokütle enerji tesisi kurdu. 2020’de Afyonkarahisar Çay İlçesi'nde 27 MW, 2021’de Samsun Çarşamba İlçesi'nde 27 MW, 2022’de ise Karaman Merkez’de 40 MW'lık biyokütle enerji tesisi projelerini tamamlayarak devreye aldı. Bu yatırımlarla, Oltan Enerji, 100 MW kapasite ile Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji santrali yatırımını yapan firma unvanına sahip oldu.

