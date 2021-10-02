Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kayserispor yönetimine, taraftarına ve bizi sokakta görüp selam veren herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok iyi ağırlandık. Sonuç ne olursa olsun burası mutlu gelip, mutlu ayrıldığımız bir şehir. Kayserispor'da ligin güçlü takımlarından birisi. Yükselen bir grafiği vardı. Zor bir maç olacağı belliydi. Kolay maç diye bir şey yok diye defalarca söylemiştim. Oynanmadan kazanılan maç da yok. Puan kaybetseniz de dünyanın sonu değil. Dün arkadaşlara da ifade etmiştim; gol yediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz veya puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmiyorsunuz. Ancak mücadele etmeyi bıraktığınız an, umutlarınızı kaybettiğiniz anda, inancınızı kaybettiğiniz anda, her şeyinizi kaybediyorsunuz. Onun için lig uzun bir maraton. Maç maç gidiyoruz. Artık kazandığımız maçtan sonra rehavete kapılacak yapımız yok. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz" diye konuştu.
BERNA GÖZBAŞI: MAÇIN HAKKI BANA GÖRE BERABERLİKTİ
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Maçın hakkı bana göre beraberlikti. İki takım da çok güzel mücadele etti. Gereksiz bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdik ve sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması ve takımımızın sonuna kadar pes etmemesi bu maçtan çıkartacağım tek olumlu şey. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çok da tartışılacak bir durum yoktu. Orada ofsayt yoktu ve elle oynama açıktı, keşke olmasaydı. Bir puan alsaydık olurdu ama maalesef böyle oldu. Sakat olan bazı isimlerin milli maç arasında dönmesini bekliyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Takımımızın performansından memnunuz. Yine söylüyorum maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!