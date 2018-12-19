Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu ve merak edilen sorulara açıklık getirdi. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın Trabzonspor'daki geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ersun Yanal hakkında da konuştu.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başladı;

"SERBEST KALMA GİBİ BİR DURUM OLMAZ"

"Onur ve Burak'la alakalı olarak süresiz kadro dışı kararı çıktı, uygulandı ve bitti. Şu anda Onur ve Burak konusu gündemde değil. İkisinin de toplam 4 Milyon Euro için çektiği ihtar var. 4 Ocak'a kadar alacakları ödenir ve serbest kalma gibi bir durum olmaz. Oyuncuları isteyen kulüp teklifini yapar. Biz de yönetim kurulu olarak karar veririz. Transferin son gününde Burak için Beşiktaş'ın ciddi bir girişimi vardı ama ekonomik olarak bizi tatmin etmediği için kabul etmedik. Şu anda bize ulaşan bir teklif de yok."

"ÜNAL HOCA, 10 SENE ÇALIŞSA YANAL'IN TAZMİNATTAN ALACAĞI PARAYI ALACAK"

"Ünal Karaman'ın aylık maaşı 150 bin Lira. Ersun Yanal'a tazminat olarak 12 milyon Lira ödedik. Ünal hoca, bizde 10 sene çalışsa Ersun Yanal'ın tazminattan alacağı parayı alacak. Ünal hocanın kendisini bildiğim için, omuz omuza savaşabileceğimiz birisi olduğu kendisini göreve getirdik. Transfer konusunda sürekli baskı var. Sürekli transfer yap, takviye yap. Oyuncu al al, ekonomiye can ver. Ala ala zaten Trabzonspor'u bu hale getirdiler, batırdılar sonuçta. Takas düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok."

"ALİ KOÇ GELDİ, NEDEN BAŞKALARI GELMEDİ?"

"Ali Koç maça geldi. İnsanlar diyor ki 'Ali Koç gelme cesareti gösterdi.' Ali Koç bu ülkedeki bir kente geldi. Neden bugüne kadar başkaları gelmedi? Benim gitmediğim stat yok. En son Beşiktaş maçında izlediğim yerin etrafındaki tüm Beşiktaşlılar beni tebrik ettiler."

"BÖYLE OYUNCULARLA YOLLARI AYRIMAMIZ LAZIM"

"Kaleci Esteban'ın morali bozukmuş. Uğurcan kaleye geçinde hemen ihtar çekiyor. İhtarın bitiş süresi 21 Aralık ama alıyor çantasını gidiyor. Böyle takım sorumluluğunu idrak edemeyen oyuncularla yolları ayrımamız lazım."

"MUSTAFA CENGİZ'İ ARAYIP ÜZÜNTÜLERİMİ İLETTİM"

"GS Store'a karşı yapılan olaydan sonra hemen sayın başkan Mustafa Cengiz'i arayıp üzüntülerimi ilettim. Olmaması gereken bir şeydi ve olduğu için camia olarak üzüldük. Sadece sporun için kalmak isteyen bir camiayız."

"VAR'LIK 3 MAÇIMIZDA 6 PUAN KAYBETTİK"

"VAR'daki hakemlerin pozisyonları çok daha iyi analiz etmeleri lazım. VAR'lık 3 maçımızda 6 puan kaybettik. İnşallah ileride sistem tamamen oturur ve gerektiği gibi kullanılmaya başlar. Bu tartışmalar da biter."

DEVRE ARASI TRANSFERİ

"Biz transfer yaparak değil, inidirme giderek bugünkü noktaya geldik. 35 milyon Euro'luk bir kadro maliyetinden 11 milyon Euro'ya indik. Takviye olacak. 1461 Trabzon ve U21'den 4-6 oyuncuyu A Takım kadrosuna katmayı planlıyoruz. Takas şu anda gündemde yok. Trabzonspor'un kadro yapısı 15-16 milyon Euro ile sınırlı kalacak. İleriye dönük olarak futbolcu satışından para kazanan bir yapıda olacağız. Trabzonspor futbolcu madeninin üzerinde oturuyor. UEFA'ya Haziran ayında temiz bir dosya verme düşüncesindeyiz."