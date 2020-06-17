Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
"SAKATLIK SEBEBİ CÜNEYT ÇAKIR"
Oyuncu sağlığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Muslera'nın ayağının kırılmasında ofsayt olduğunu söylüyorlar. Sonuna kadar bekliyorsunuz." dedi.
Trabzonspor Başkanı'nın diğer açıklamaları şu şekilde;
"ÇOK ZOR 7 MAÇIMIZ VAR"
"Finale çıktık kazandık mutluyuz ama önümüzde Alanya maçı var. Çok zor geçecek 7 lig maçı var önümüzde."
"ÇİFTE KUPA SAHİBİNİ BEKLİYOR"
Maç maç bakıyoruz. Çifte kupa orada duruyor, sahibini bekliyor. Hiçbir maç emek sarf etmeden kazanılmıyor.
"HAKEMLER SAKATLIKLARA DİKKAT ETSİN"
"Sörloth pozisyonunda benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Hoca'yı ikaz etti; Mustafa Hoca da Cüneyt hocayı uyardı. O pozisyona gelene kadar konuşacak çok pozisyon var. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Ben, Tony'yi gelecek hafta oynayamazsa kırmızı kartlı sayacağım."
"SOSA'YI SORMAYIN ARTIK"
"Nwakaeme tendonda sıkıntı yaşadı. Durumu çok ciddi gözükmüyor. Sosa, sakat olmasına rağmen, rehabilite olmamasına rağmen takımla iki maçtır seyahat eden adamla ilgili "Uzatacak mı" sorusunu sormayın artık."
"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDERİZ"
"Bizi gerçekten iyi ağırladılar. Çok teşekkür ediyoruz Ali Başkan'a, oldukça iyi ağırlandık."
"CEZAYA TAKILMAYIN"
"Avrupa kupaları cezasına kimse takılmasın o bizim gündemimizde değil bile."
"KONUŞARAK GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUZ"
"Mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışıyorum konuşmaktan. Yaşamış olduğumuz süreç hassas bir süreç. Açıklamalarımızla gündeme gelmek istemiyoruz."
"HOCAMIZ, PARLAYAN BİR YILDIZ"
Hocamız, son yıllarda Türkiye'nin parlayan yıldızı. Biz çok zor olarak geçecek olan normal bir maç olarak baktık bu maça. Neticede yarı final rövanş maçını kazandık"
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