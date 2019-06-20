20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğan yaptığı açıklamada, transferde kulübün ekonomik yapısını hiçbir zaman göz ardı etmediklerini, geleceğe yönelik de adımlar attıklarını belirterek, "Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi genç oyuncuları kadromuza kattık, katmaya da devam edeceğiz. Altyapımızdan da genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladık. Transferlerimizin büyük ağırlığı da genç oyuncular olacak. Kulübün gerçeklerine göre hareket etmeliyiz. Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.
Genç oyuncuların A takımda forma giyip giymemelerinin teknik bir konu olduğunu aktaran Doğan, "Bu konudaki karar hocamız Ünal Karaman'ındır. Onun düşünceleri doğrultusunda bu oyuncuların gelişimine, geleceğine yön verilecek. Hepsi milli takımlarda görev yapan, ileride Türk futboluna damga vuracak isimler. Geleceği inşa etme yolunda, emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Doğan, genç oyuncuların yanı sıra yakıma direkt katkı sağlayacak isimlerle de görüşmelerde bulunduklarına değinerek, şöyle devam etti:
"Tüm zorluklara rağmen elde edilen dördüncülüğün başarı olarak görüldüğü bir sezonu geride bıraktık. Bu sezona daha iyi bir şekilde girmek zorundayız. Takımın eksikliklerini de biliyoruz. Özellikle, stoper ve santrfor mevkilerine takviye yolunda mesafe katettik. Amacımız kampa kadar eksikleri tamamlamak. Gelecek sezonun hedefinden önce bizim yapmamız gereken kulübü doğru yönetmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak. Doğru işler yapmak, doğru ekonomiyle ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımıza derdimizi iyi anlatmak ve onlarla bütün olmak istiyoruz. Bunları yapabilirsek başarı gelecektir."
YERLİ OYUNCULARA İYİLEŞTİRME
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımda kalması yönünde düşüncelerinin bulunduğunu ve bu konuda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da gerekli açıklamaları yaptığını vurgulayan Doğan, takımdaki yerli oyuncuların ücretlerinin artırılması konusunda bir çalışma yapmayı düşündüklerini aktardı.
Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini revize ettiklerini söyleyen Doğan, "Nwakaeme, bu sezon gösterdiği performansla takıma önemli katkı sağladı. Sözleşmesinde bir madde vardı, bu nedenle revize ettik ve ücretinde artırımına gittik. Bu oyuncu konusunda herhangi bir sorun yok." dedi.
EKONOMİK ÇALIŞMALAR
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması için göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini, bu konuda önemli adımlar attıklarını vurguladı.
İstanbul'da bulunan benzin istasyonun kiralanması ve göğüs sponsorluğu konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:
"Gece gündüz ekip olarak gayret gösteriyoruz. Belki bu konuda bir dakika durmadık, durma lüksümüz yok. Bu kulübü ve renkleri seven taraftarlarımızı mutlu etmek için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bunun için de bu göreve geldik. Taraftarlarımız, camiamız bize inansın. Bizi yalnız bırakmasınlar. Onların yanımızda olması, destek vermesi bize güç veriyor. Kombine ve forma konusunda da desteklerinden memnunuz, ilgilerinin artarak süreceğine inanıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!