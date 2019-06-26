26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ve genç futbolcularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan ve maliyeti uygun yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.
"HALİL TRANSFERİNDE BEKLEMEDEYİZ"
Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Doğan, "Biz ilk teklifimizden sonra fiyat yükselttik ancak Hollanda kulübü 1.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemekte. Bizim de bir limitimiz var ve kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi teklifi yaparak beklemeye geçtik. Aradaki 500 bin Euro gibi bir fark var ve farkın kapanması için Sparta Rotterdam'ın fiyat düşürmesi gerekiyor. Şu an beklemedeyiz ve bir gelişme yok" diye konuştu.
"10 GÜNDE 4 TRANSFER"
Trabzonspor'a genç oyuncuları kazandırma çalışmalarının yanında takıma direkt kaktı sağlayacak tecrübeli isimlerle de görüşme halinde olduklarını belirten Doğan, "10 gün içerisinde takıma 3-4 önemli ismi kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"2 GENÇ OYUNCUYA İMZA ATTIRIYORUZ"
Bordo-mavili ekibin özellikle gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmasına da değinen Doğan, "2 genç oyuncuyla bugün veya yarın sözleşme imzalayacağız. Onun dışında Ümit Milli Takım oyuncusu Ahmet Canbaz ile ilgili de bir çalışmamız var. Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan, maliyeti uygun, yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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