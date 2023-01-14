Ligde geçen hafta Alanyaspor'a 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşayan 29 puanlı bordo-mavililer, Başakşehir'i devirip taraftarına kendisini affettirmek istiyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."