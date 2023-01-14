Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a 5-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen Başakşehir karşısında kazanarak taraftarıyla barışmak istiyor. İstifa etmesi gündeme gelen ancak yönetimle yaptığı görüşme sonrası görevine devam eden teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Giriş: 14.01.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ligde geçen hafta Alanyaspor'a 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşayan 29 puanlı bordo-mavililer, Başakşehir'i devirip taraftarına kendisini affettirmek istiyor.

Ligde 8 maçtır kaybetmeyen 34 puanlı Başakşehir ise güçlü rakibini mağlup edip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Başakşehir arasında Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, Okaka

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'esrarengiz fare'nin beslenme anı kamerada
'esrarengiz fare'nin beslenme anı kamerada
Sınav giriş yerleri belgesi için gözler AÖF'te!
Sınav giriş yerleri belgesi için gözler AÖF'te!
Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!
Miras için amcasının kafa derisini yüzdü!
İngiltere’de bir köpek gezdiricisi köpekler tarafından öldürüldü
İngiltere’de bir köpek gezdiricisi köpekler tarafından öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.