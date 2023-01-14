Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ligde geçen hafta Alanyaspor'a 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşayan 29 puanlı bordo-mavililer, Başakşehir'i devirip taraftarına kendisini affettirmek istiyor.
Ligde 8 maçtır kaybetmeyen 34 puanlı Başakşehir ise güçlü rakibini mağlup edip maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Başakşehir arasında Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, Okaka