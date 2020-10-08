Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordo-mavililer günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

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