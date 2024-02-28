Trabzonspor - Başakşehir | CANLI YAYIN
Trabzonspor - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Trabzonspor ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek
Trabzonspor ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.
SAAT: 17.30
YAYIN: A Spor
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Papara Park
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu
Başakşehir: Deniz, Emirhan, Yasin Yağız, Opoku, Lima, Josef, Serdar, Abeid, Kemen, Figueiredo, KenyMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.