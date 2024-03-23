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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Barisic için ısrarcı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Barisic için ısrarcı

        Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hırvat sol bek ile sürdürülen temaslarda mesafe kat edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:13
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          Trabzonspor, sezon sonunda kadrosunda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Birçok takviye yapacak bordo mavililer, transferlerin büyük bölümünü de hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

          Bu doğrultuda çalışmalara erkenden başlayan Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.

        • 2

          İskoç ekibi Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borna Barisic için temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor.

        • 3

          31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat eden Karadeniz ekibi, kalan pürüzleri de gidermeye çalışıyor. Tüm detaylarda anlaşılması halinde Borna Barisic'in önümüzdeki sezon bordo mavili formayı giymesi bekleniyor.

          Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Hırvat futbolcu, 2018 yazında Osijek'ten Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.

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          İskoç ekibinde istikrarlı bir grafik yakalayan Barisic, bu sezon 29 resmi maçta 1 gol atıp 6 da asist yaptı. Deneyimli savunmacı, 35 kez formasını giydiği Hırvatistan milli takımında da 1 gol kaydetti.

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