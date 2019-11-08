UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın ardından kente gelen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak yer almadı. Daniel Sturridge ve Obi Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışarak antrenmanı tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, yarın kampa girecek.