20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı Macaristan 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Avusturya'daki ilk ciddi sınavında Hoffenheim ile mücadele edecek. Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak.

DÖNÜŞ TARİHİ DEĞİŞTİ

Bu arada, Trabzonspor'un daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, yarınki Hofenheim müsabakasının ardından 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona takımı ile karşılaşacak. Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün saat 23.30'da Trabzon'a dönecek. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacak.

KAMPTA GÖZLER FORVETTE

Yeni sezon öncesi en büyük eksikliğin hissedildiği bölgelerden biri olan forvet mevkisine takviye yapma noktasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman da transferi bekliyor. Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması forvet konusunda antrenmanlarda da eksiklik yaşatıyor. Altınordu'dan alınan genç oyuncu Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde santraforda alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada bugün ya da yarın için forvet transferinin tamamlanacağını belirtmişti.

YUSUF YAZICI'YA ÖZEL MOTİVASYON

Diğer taraftan, Trabzonspor'da uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ünal Karaman, her fırsatta bire bir görüştüğü Yusuf'un motivasyonunu artırmaya çalışıyor.

NWAKAEME YİNE FORMUNDA

Trabzonspor'da 2018-19 sezonunda gol ve asistleriyle takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen Nwakaeme, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.