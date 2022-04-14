Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına 13 puan farkla lider giren Trabzonspor, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmek istiyor.
Süper Lig'in son bölümüne girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.
Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Trabzonspor, 33. haftayı 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark koyması durumunda da 1983-84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.
Karadeniz ekibi böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.
Trabzonspor, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle Avrupa liglerinin şampiyonluk ipini en erken göğüsleyen takımlarından biri de olacak.
MANCHESTER UNITED'IN ÇITASINI LIVERPOOL YUKARI TAŞIDI
Bordo-mavililerin Süper Lig 2021-22 sezonundaki üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester kentinin kırmızı formalı ekibi, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 sezonunda da 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi.
Arsenal'ın 2003-04 sezonunda bitime 4 hafta, Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) ise bitime 5 hafta kala elde ettiği şampiyonluklar, Premier Lig tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.
Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.
İSPANYA VE İTALYA LİGLERİNDE REKOR 5 MAÇ
Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı.
İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), Inter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.
EN EZİCİ ÜSTÜNLÜK PSG'NİN
Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14 sezonunda, 18 takımlı Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Katar sermayesi tarafından 2012'de alındığından bu yana Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden Paris Saint-Germain (PSG) ise 2015-16 sezonunda çıtayı bir kademe yukarı çıkardı.
Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006-07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Olimpik Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde 2. sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.
İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinin oluşturduğu Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğu en erken ilan eden kulüpler şöyle:
NOT: Üç puanlı sisteme, İngiltere'de 1981, Türkiye'de 1987, Fransa ve İtalya'da 1994, Almanya ve İspanya'da ise 1995 yılında geçildi.
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