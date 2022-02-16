Trabzonspor, Avrupa'nın devleri arasında

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, dev kulüpleri ise geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, Avrupa'da puan ortalaması en yüksek takımlar arasına adını yazdırmayı başardı. Karadeniz ekibi; Porto, Manchester City, PSG ve Ajax'ın ardından en çok puan ortalamasına ulaşan takım oldu. Bordo-mavilileri Bayern Mühin, Real Madrid, Union Saint-Gilloise ve Milan gibi takımlar takip etti.
PORTO ZİRVEDE
Portekiz'de lig lideri Porto ile en yakın takipçisi Sporting Lizbon arasında 6 puanlık fark bulunuyor. 60 puanla lider olan Porto oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yenilgisi bulunmayan Porto 2.73'lük puan ortalaması ile ilk sırada yer aldı.
Portekiz temsilcisini ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City takip etti. Premier Lig'de en yakın takipçisi Liverpool ile arasında 7 puanlık fark bulunan City, oynadığı 25 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 63 puanla lider olan İngiliz ekibi 2.52 puan ortalaması tutturdu.
Fransa Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 59 puanla ilk sırada yer alan PSG'yi 46 puanla Marseille takip etti. PSG 2.46 puan ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı.
Fransa ekibini ise Hollanda temsilcisi Ajax takip etti. 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip 54 puan toplayarak 2.45'lik puan ortalaması elde etti. Eredivise'de Ajax'ı 49 puanla PSV Eindhoven takip ediyor.
EN YAKIN TAKİPÇİSİNE EN ÇOK PUAN FARKI ATAN TAKIM TRABZONSPOR
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40'lık puan ortalaması elde etti. En yakın takipçisi Konyaspor ise 48 puanda yer aldı. Bordo-mavililer bu tabloyla birlikte en yakın takipçisine en çok puan farkı atan takım konumunda da yer aldı.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor, 2.26'lık puan ortalaması elde eden Bayern Münih'i, 2.25 puan ortalaması elde eden Real Madrid'i, 2.23'lük puan ortalaması elde eden Union Saint-Gilloise ve 2.22'lık puan ortalaması elde eden Milan'ı geride bıraktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!