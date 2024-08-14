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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor

        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa arenasında 153. maçına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:17
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        Trabzonspor, Avrupa'da 153. kez sahnede!
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        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak Trabzonspor, ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet karşısında tur için mücadele edecek.

        Allianz Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yapacak.

        AVRUPA KUPALARINDA 153. MAÇ

        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 206 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 97. MAÇINA ÇIKIYOR

        Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor kalesinde 129 gol gördü.

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