Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

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TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Amir, Traore, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS HD1

STADYUM: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Ev sahibi Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak 33 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını değerlendiremeyen bordo-mavililer, bu kez fırsatı değerlendirmek istiyor.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor.

En son geçen sezonun 12. ile 16. haftaları arasında 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanması halinde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.

35. RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 34 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunuyor, 8 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı 17 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle,1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, sahasındaki maçlarda 31 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı.