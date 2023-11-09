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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Şampiyonluk sonrası planlamalarda ciddi hatalar yaptık - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Şampiyonluk sonrası planlamalarda ciddi hatalar yaptık

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas 'Trabzon'da Spor ve Trabzonspor' konulu oturuma katıldı. Kafkas, yaptığı açıklamada, şampiyonluk sonrası planlamalarda ciddi hatalar yaptıklarını belirterek "Transfer politikamızda bence hatalar yaptık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:58
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        "Planlamalarda ciddi hatalar yaptık"
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        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kent Sempozyumu’nun son gününde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde 'Trabzon’da Spor ve Trabzonspor' konulu oturum yapıldı. Oturumda gelen soruları yanıtlayan Kafkas, şampiyon olunan ya da başarı yakalamış kadroların, hemen ertesi sene dağılması ile ilgili soruya "2010-2011 sezonu 7. şampiyonluk kadromuz devamında belli bir noktaya gelindiğinde hem oyuncuların değişime uğraması zaman zaman doğru bence. Yani her başarıyı yakaladıktan sonra üst düzey bir futbol oynayan takımın mutlaka birkaç oyuncunun değişmesinin doğru oluğunu düşünüyorum. Ama önemli olan takım olabilmek ve bir hedefe yürümek. 2021-2022 sezonunda çok iyi bir Trabzonspor ruhu yakalayan bir takımla hocanın önderliğinde bir şampiyonluk yakaladık. Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık. Transfer politikamızda bence hatalar yaptık. Buna hepimiz katılıyoruz. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan’ın bu noktada sorumluluk hissederek başkanlığa çok zor bir tablo olmasına rağmen aday olmasının altında yatan gerçek de bu. Hepimiz sorumluyuz o dönemden. Yanlış planlama yapıldı o dönemde. Fakat o dönemde bu yanlış planlama olmasına rağmen tek tek alınan oyunculara bakıldığı zaman çok yetenekli oyuncular aldık biz. Ortaya Trabzonspor ruhunu yansıtacak bir ekip getiremedik. Dolayısıyla başarılı olamadık. Tekrar bir yapılanmaya döndük” şeklinde konuştu.

        "Bu şehirde 2 yıldan fazla hiçbir yabancı oyuncu kalmak istemiyor"

        Yabancı futbolcuların Trabzon’a bakışı ile ilgili de konuşan Kafkas, "Özellikle Trabzon şehri yabancı futbolcuların maksimum 2 yıldan fazla kalmak istemediği bir şehir. Bu şehrin kötülüğünde değil, onların beklentilerini karşılayamamasından kaynaklanıyor bence. Yoksa hepsi çok güzel ağırlanıyor, Trabzonlu oyunculardan ayırt edilmiyorlar hiçbir konuda. Genç oyunculara uzun süreli sözleşmeler yapabiliyoruz Mendy gibi mesela. Ama belli bir yaşa gelmiş oyunculara 2+1 yıllık sözleşmelerin dışına hiç çıkmıyoruz. Çünkü 2 yıldan fazla bu şehirde hiçbir yabancı oyuncu kalmak istemiyor” diye konuştu.

        "Burayı size veremeyiz' dediler"

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın başkanlığında 3-4 tane ciddi proje üretmeye çalıştıklarını ifade eden Kafkas, "3-4 tane ciddi proje üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir kısmında taahhüt veriyoruz. Taahhüt verdik hatta. Atıyorum gelecek olan 1.3 milyar TL gelirin tamamının borca gitmesi yönünde taahhüt veriyoruz. Bu projelerden bir tanesi, 1 ay önce Trabzon Limanı’na talip olduk. Yaptığımız planlamada yıllık 4-5 milyon euro arası gelir getirecek bir plan ortaya koyacağız. Orası başka bir devlet kurumuna verilmek üzere iken bu başvuruyu yaptık. Cevap geldi ‘bir proje yapın ve on gün içinde teslim edin’ diye. Biz de 6 gün içinde proje yaptık ve verdik, tekrar yazı geldi. ‘5 gün içinde mevcut yat limanı için ne düşündüğünüzü yazın.’ diye. Yani onlar kalacak mı yoksa mağdur mu olacaklar diye. Bizde ‘kalacaklar’ şeklinde cevap verdik. Dün tekrar yazı geldi ‘Trabzon Havalimanı'nın yapılması düşünülen projesinden dolayı burayı size vermeyiz’ diye yanıt verdiler. Niye bir ay önce bu yazılar yazıldı. Trabzon Havalimanı Projesi şehrimizin ihtiyacı olan, olması gereken bir proje. Ama bu dün mü açıklandı? Kararlılığımızı görünce bu yola girdiler. Buna herkes destek olmalı. Burada topyekün birlikte hareket etmemiz lazım. Herkesin bu gibi durumlarda Trabzonspor’a sahip çıkması lazım. Trabzonspor her şeyin üzerindedir. Trabzonspor, Trabzon şehrinin uluslararası bir markasıdır. Trabzonspor’a gelir getirecek bu tür projelerde Trabzonspor’a topyekün destek olunmalı ve ayağa kalkılmalı diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

        "Kadın futbol takımımız şampiyonluk içinde olacaktır"

        Trabzonspor’un kadın futbol takımı ile ilgili de konuşan Asbaşkan Kafkas, “Trabzon seyircisi iddia üzerine sahaya çıkar. Biz kadın futbol takımızı UEFA’nın ve devamında TFF’ nin talimatı doğrultusunda küçük bir organizasyon şeklinde oluşturduk. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki bu Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın ifadesidir; önümüzdeki yıl kadın futbol takımımız şampiyonluk mücadelesi verecek. Hatta bugünlerde yapılacak transferlerin yüzde 40-45’i belirlenmiş durumdadır. Şampiyon olabilecek bir takımı seneye izleyeceksiniz. Fiziki anlamda kadın futbol takımın maçlarının oynandığı sahalarda ne tribün var ne de başka bir şey var. Dolayısıyla biz burada iddialı bir şekilde planlama yaparken maçların da Yavuz Selim Stadı’nda oynanması; tribün olan bir yerde oynanması düşüncesindeyiz. O zaman da bu karşılaşmalara seyirci gelecektir. Seneye kadın futbol takımımız şampiyonluk mücadelesi içerisinde olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

        Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Trabzon’da Spor ve Trabzonspor” konulu gerçekleştirilen oturum plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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