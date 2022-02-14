Trabzonspor´da asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın İstanbul´da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan´ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan´ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.