Trabzonspor, Arseniy Batagov'u transfer etti
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor, Zorya Luhansk'ta forma giyen defans oyuncusu Arseniy Batagov'u renklerine bağladı.
Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Bordo mavili takım, 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.