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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Arseniy Batagov'u açıkladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Arseniy Batagov'u açıkladı

        Trendyol Süper Lig'e Sivasspor'la 0-0 berabere kalarak başlayan Trabzonspor, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta forma giyen Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 22:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:30
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        Trabzonspor, Batagov'u açıkladı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta top koşturan Arseniy Batagov'u renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada;

        "Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

        2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

        2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

        2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

        2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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        ARSENİY BATAGOV KİMDİR?

        Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle daha önce 3 kez iptal olmuştu.

        Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile ile 63 maçta süre alan Arseniy Batagov 3 gol 4 asistlik skor katkısı sağlarken, SK Dnipro-1 ile 46 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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