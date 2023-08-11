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        Haberler Futbol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı başlıyor... Geçen sezon umduğunu bulamayan Trabzonspor, yeni sezonun açılış mücadelesinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor Antalyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2023 - 20:08
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        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

        Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi

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        KULÜPTE BÜYÜK YENİLİKLER YAŞANDI

        2 yıl önce yaşadığı şampiyonluğun ardından yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer için geride kalan sezon başkan ve 3 teknik direktör değişimiyle geçti. Ertuğrul Doğan´ın başkan seçilmesiyle hoca arayışlarına girilen takım, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu´na kısa sürelerle emanet edildikten sonra yeni hocası Nenad Bjelica´ya kavuştu. Sezon bitimine 8 hafta kala göreve gelen Hırvat teknik adam yönetimindeki bordo-mavili takım, ligi 57 puanla 6´ncı sırada kapattı. Yeni dönemde başkanı, hocası, oyuncu kadrosu, sponsorlukları, çalışma, yönetim ve kadro planıyla oyun anlayışı değişen Trabzonspor, geçirdiği kötü dönemi geride bırakıp yeni sezonda yeni bir sayfa açmak istiyor.

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        BJELICA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

        Trabzonspor´a geçen sezon nisan ayında katılan ve 8 resmi müsabakaya çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Yeni yuvasını ve öğrencilerini tanımak için sezon bitmeden göreve başlamayı kabul eden Bjelica, yaz kampı döneminde oyuncularla birliktelik kurmayı ve takımda otorite sağlamayı başardı. Geride kalan sezonun son maçında Başakşehir´e 3-1 mağlup olan Bjelica, başarı hedefine ulaşmak için yeni sezona galibiyetle girmek istiyor.

        76. RANDEVU

        Trabzonspor ile Antalyaspor bugüne kadar 75 kez karşılaştı. Trabzonspor'un galibiyet sayılarında rakibine 43-15 üstünlüğü bulunuyor. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan 36 maçın 26'sını bordo-mavililer kazanırken, 2 müsabakadan kırmızı-beyazlılar galip ayrıldı. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

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