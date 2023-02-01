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Trabzonspor - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor

Giriş: 01.02.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

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Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

EVİNDE YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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