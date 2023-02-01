Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.