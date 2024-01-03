Trabzonspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig´in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.