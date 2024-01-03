Trabzonspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig´in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.