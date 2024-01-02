Trabzonspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Müsabaka Cumartesi günü saat 19:00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.