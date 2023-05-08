Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.