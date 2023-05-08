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Trabzonspor - Ankaragücü CANLI YAYIN

Trabzonspor - Ankaragücü'nün canlı anlatımı HTSPOR'da... Yeni hocası Bjelica yönetiminde ilk iki maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Giriş: 08.05.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Ankaragücü CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Şenol Güneş
SAAT: 20.00
HAKEM: Erkan Özdamar
YAYIN: beIN Sports 2

45+1' Umut Bozok

10. dakikada Ankaragücü forması giyen Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas direkt kırmızı kart gördü

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe

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KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMAK İSTİYOR

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

3 SAKAT, 1 CEZALI

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK MAÇ 1-1

Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

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