Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.