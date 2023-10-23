Trabzonspor Alanyaspor maçı için beklenen gün geldi çattı. Ligde haftanın son iki karşılaşmasından biri olan zorlu mücadelede iki takım da 3 puan için karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...