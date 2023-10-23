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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

        Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo mavililer, ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefinde. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Alanyaspor maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:26
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        • 1

          Trabzonspor Alanyaspor maçı için beklenen gün geldi çattı. Ligde haftanın son iki karşılaşmasından biri olan zorlu mücadelede iki takım da 3 puan için karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, A.Ömür, Fountas, (Trezeguet) Onuachu.

          Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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